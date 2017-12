Des versions contradictoires

Neuf salariés de l'usine PSA de Poissy (Yvelines), dont huit délégués CGT, ont été condamnés chacun à cinq mois de prison avec sursis le 20 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Versailles pour séquestration et violence en réunion commise sur un chef d'équipe.Le 17 février dernier, les neuf hommes s'étaient rendus dans le bureau de ce chef d'équipe afin de protester contre le nouveau poste attribué à l'un d'entre eux, tout juste revenu d'arrêt maladie. D'après eux, ses nouvelles fonctions étaient inadaptées à ses restrictions médicales.A l'issue de cette rencontre, l'agent de maîtrise s'était "effondré en larmes", selon un supérieur, avant de se voir prescrire sept jours d'ITT (incapacité totale de travail) et d'être arrêté deux mois.Ce chef d'équipe s'était senti "emprisonné" et "oppressé" durant ce huis clos, tandis qu'un syndicaliste bloquait l'accès à la porte, avait relaté la présidente à l'audience en novembre.Une version contestée par les salariés qui avaient affirmé avoir été "invités" par le chef d'équipe à entrer dans son bureau où, à l'issue d'une discussion "calme", l'agent de maîtrise aurait "reconnu" ne pas avoir "respecté la règlementation"."Ce 17 février, les prévenus" ne se sont pas "comportés en syndicalistes" mais "en délinquants", avait estimé la procureure, parlant "d'un véritable coup de force".Les salariés de PSA ont en outre été condamnés à verser 8.890 euros solidairement à la partie civile au titre du préjudice matériel et moral. Ils ont enfin écopé de 300 euros d'amende chacun. Ils ont fait part de leur souhait de faire appel.