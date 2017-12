Sunderland, la plus grande usine automobile britannique

Les premiers pas vers la voiture autonome

Après un investissement initial de plus de 476 millions d’euros, Nissan a encore dépensé 41 millions d’euros dans son usine de Sunderland, au Royaume-Uni, pour assembler le modèle de dernière génération.Cette voiture électrique marque plusieurs évolutions par rapport à celle produite depuis 2013 : davantage d’autonomie, nouveau design dynamique, systèmes d’aide à la conduite et connectivité de dernière génération…Cette voiture électrique pionnière est produite au Royaume-Uni depuis 2013 pour le marché européen. Sur le Vieux Continent, elle s’est écoulée à plus de 85 000 unités depuis 2011, année des premières livraisons en provenance de l’usine d’Oppama au Japon.En plus de la nouvelle Leaf, l’usine de Sunderland produit également les crossovers Qashqai et Juke et les modèles Infiniti Q30 et QX30. L’an dernier, le site a célébré son 30ème anniversaire et cette année, le volume total a dépassé les 9 millions d’unités, consolidant ainsi sa position de plus grande usine automobile britannique.Le nouveau modèle, pour lequel une autonomie de 378 km (NEDC) est annoncée, pourra se recharger sur le réseau de bornes de recharge rapide CHAdeMO installé en Europe.Il bénéficie de la technologie e-Pedal intégrée à la Nissan LEAF révolutionne la conduite.Elle permet au conducteur de démarrer, accélérer, freiner, et s’arrêter, en appliquant une pression plus ou moins forte sur la pédale d’accélérateur. Lorsque la pédale d’accélérateur est totalement relâchée, le véhicule s’arrête de façon fluide et intuitive, tout en utilisant l’énergie dégagée par le freinage régénératif pour recharger les batteries. Une fois à l’arrêt, les freins à disques hydrauliques s’enclenchent automatiquement pour maintenir le véhicule immobile.La voiture conserve sa position, même dans les côtes ou en descente tant que la pédale d’accélérateur n’est pas enclenchée, pour un confort de conduite sans précédent. La technologie e-Pedal est accessible de série dès l’entrée de gamme.La technologie de conduite assistée ProPilot (régulateur de vitesse intelligent et aide au maintien du véhicule dans sa voie). Le système conserve son rôle d’aide à la conduite plutôt que de prise de contrôle sur le conducteur.Elle intègre également un système dédié aux situations de circulation dense, qui permet au véhicule de ralentir automatiquement en cas d’embouteillage et de s’arrêter si nécessaire. Il redémarrera automatiquement pour suivre le véhicule qui la précède lorsque la circulation redémarre, si l’arrêt ne dure pas plus de 3 secondes.Cette technologie permet de garer la voiture simplement en maintenant son doigt sur un bouton. Elle combine les informations issues de douze capteurs à ultrasons situés autour de la voiture afin de guider le véhicule, et d’un système de traitement d’images utilisant quatre caméras haute résolution.