Après six ans de bons et loyaux services, Marc Ouayoun, actuel directeur général de Porsche France, s’envolera Outre-atlantique(Toronto, Ontario et Canada). Sa nomination prendra effet dès le 1er janvier 2018. Il succèdera ainsi à Alexandre Pollich qui part également pour de nouvelles aventures au sein de Porsche Cars Great Britain où il reprendra la direction générale.Ces nominations se réalisent, l’actuel directeur général de la marque en Grande-Bretagne, qui rejoint le directoire de Bentley Motors. En revanche, aucun nom n’a été donné pour la succession de Marc Ouayoun.Marc Ouayoun a intégré la filiale française de la marque en 2006 en tant que directeur des ventes et du développement réseau et a rapidement gravit les échelons pour arriver à la tête de la direction générale de Porsche France en 2011. Et selon un communiqué, l’activité en France a connude ses ventes sous sa gouvernance, soit un passage de 3 078 unités en 2011 à 5525 à 2016.