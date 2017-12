900 000 € de chiffre d’affaires

Déploiement en Afrique

La réseau Norauto , qui appartient au groupe Mobivia, a fixé son plan de bataille à horizon 2020 : ouvrir une quinzaine de sites en franchise par an en France et développer l’enseigne à l’international. Le réseau de centres-autos, qui compte, entend renforcer sa capillarité en privilégiant le modèle de la franchise, qui s’intègre plus facilement dans les zones de chalandises plus petites.L’enseigne va déployer à partir de 2018 des structures allégées afin de couvrir les villes de moins de 10 000 habitants. Ces centres, qui feront la part belle au digital, s’étendront sur une superficie de 200 met devraient générer. A titre de comparaison, un franchisé Norauto génère(300 mde surface, 8 collaborateurs). L’investissement global se situe entre 400 000 et 450 000 euros et un apport personnel de 100 000€ est demandé. Au bout de trois ans, l’excédent brut d’exploitation affiche entre 7 à 9 %. Au sein d’une succursale, le chiffre d’affaire moyenne s’élève à 2,5M€ (400 m, 12 collaborateurs).En complément de ces sites physiques, l’enseigne propose à La Défense (92) un corner qui permet aux automobilistes de déposer leurs véhicules. Les opérations d’entretien courant son réalisées sur place, via un camion mobile, tandis que pour les réparations plus importantes les véhicules sont acheminés vers un centre Norauto. « Nous expérimentons le concept de camionnettes mobiles, qui marche très fort en Ile-de-France, mais un peu moins dans d’autres zones », confie Frédéric Cecconi, directeur général de Norauto franchise.Le réseau Norauto revendique, dont 40 % se concrétisent via son site web. Une part qui pourrait même grimper à 50 % avec le lancement d’une nouvelle vitrine digitale.(2 à 3 centres en moyenne). « Nous enregistrons de plus en plus de demandes de cadres en phase de reconversion, mais aussi de femmes ou alors de projets familiaux menés par un père et son fils », illustre Valentine Guyot, chargé de développement et recrutement de franchisés.Déjà implanté en Espagne, au Portugal, en Italie, en Belgique, en Russie ou en Argentine via des succursales, le réseau Norauto s’est fixé pour objectifauprès d’acteurs locaux. « Il s’agit d’un continent en fort développement où le concept de centre-auto reste encore peu présent », informe Frédéric Cecconi.La franchise Norauto représente un chiffre d’affaires global de 146 millions d’euros.