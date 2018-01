« Sa carrière au sein de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est longue, et son leadership nous aidera à atteindre nos objectifs ambitieux. Nous lui souhaitons beaucoup de succès à ce poste », affirme le président de Nissan Europe, Paul Willcox.

Un nouveau membre fera son entrée le 1er février 2018 au sein de la direction de Nissan Europe puisque Ken Ramirez vient d’être nommé vice-président des ventes et du marketing. Ses principales missions se concentreront autour de l’établissement d’une croissance profitable et sur l’avancée de l’entreprise vers son objectif qui est. Il siégera à Rolle en Suisse et succèdera à Philippe Saillard, qui a décidé de quitter le groupe.En effet, Ken Ramirez est fort d’une expérience de 26 ans dans l’industrie automobile à travers le monde. Il a intégré l’Alliance en 2002 et a évolué à différents postes de direction chez Nissan. Entre 2013 et 2016, il siège au poste de directeur général de Renault au Royaume-Uni et a la charge des marques Renault et Dacia pour l’Europe du Nord. Depuis 2016, Ken Ramirez occupait le poste de vice-président des ventes et marketing pour l’Europe G9 chez Renault, où il supervisait les opérations commerciales sur 34 marchés européens.