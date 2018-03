Si l'acquisition effective d'Opel par PSA Peugeot Citroën date de mars 2017, la coopération entre les deux constructeurs a d'ores et déjà pris corps, notamment à travers des modèles faisant plate-forme commune. Parmi eux, le petit SUV Crossland, son grand frère le GrandLand, sur base respectivement de Peugeot 2008 et 3008. Avec ces produits bien dans l'air du temps, la marque à l'éclair compte bien faire progresser ses parts de marché en France et en Europe.Un an jour pour jour après le rachat de la marque allemande par le géant français, son directeur France, Eric Wepierre, était l'invité de notre partenaire AutoK7 . Il détaille ses projets et ambitions.