Pour retrouver la rentabilité d'ici à 2020, Opel traque les coûts, notamment dans ses usines allemandes.C'est dans ce contexte qu'il a conclu un accord social avec les représentants des salariés. Il propose notamment des départs à la retraite anticipée et des passages à temps partiel dans le cadre d'une retraite progressive pour des salariés nés entre 1957 et 1960.L'accord prévoit également le passage à un horaire de travail de 40 à 35 heures par semaine pour certains salariés à compter du 1er avril prochain. Le nombre d'intérimaires travaillant sur les chaînes d'assemblage doit refluer.Le recours au chômage partiel va également être demandé dans les services administratifs et au centre de développement de Rüsselsheim à compter du 1er semestre de 2018. Ce type de mesure a déjà été mis en place cette année à l'usine d'Eisenach, où sont produites la Corsa et l'Adam.L'accord prévoit encore de placer le service des achats d'Opel et de PSA sous une direction commune.