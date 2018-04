Depuis 2013, Volkswagen Financial Services fait confiance à Opteven pour la gestion de ses labels de véhicules d’occasion, Das Welt Auto et Audi Occasion Plus, pour les marques du groupe en Europe. Près d’un million de garanties ont déjà été enregistrées chez Opteven pour le groupe Volkswagen dans le cadre du partenariat établi pour six pays, à savoir la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Suède et la République Tchèque.Depuis le début du mois d’avril, on peut ajouter la Pologne au périmètre de la collaboration entre Volkswagen Financial Services et Opteven. Sur un marché en forte croissance ces deux dernières années, les équipes d’Opteven supervisent désormais les garanties des labels Das Welt Auto et Audi Select Plus. Et les 95 concessions polonaises distribuant les marques du groupe peuvent donc enregistrer les garanties des véhicules d’occasion et déclarer des sinistres dans les outils Opteven."Le partenariat avec le groupe Volkswagen est la clé de voûte de notre développement international. Tout en assurant une gestion centralisée pour le groupe Volkswagen, Il nous a permis de nous implanter sereinement dans 7 pays en Europe et d’envisager ensuite, en Italie et en Angleterre, un développement commercial pour d’autres clients", souligne, président directeur général d’Opteven.Pro memoria, rappelons qu’au-delà de Villeurbanne, le groupe Opteven, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 133 millions d’euros en 2017, fait valoir deux implantations à l’international, Warrington au Royaume-Uni et Milan en Italie.