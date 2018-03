« 2017 le confirme, les grands acteurs de l’industrie et de la recherche française sont convaincus de la nécessité de protéger leur capital immatériel, élément essentiel de la valeur de l’entreprise. La propriété intellectuelle est stratégique, vitale dans certains cas ; elle représente un accélérateur et une sécurisation de la croissance », commente Romain Soubeyran, directeur général de l’INPI.

Une autre issue aurait été étonnante, mais l’automobile est une fois de plus majoritaire dans le palmarès des déposants de brevets (et surtout dans le top 10) auprès de l’INPI. Prouvant une fois de plus que l’innovation et la propriété industrielle sont parties prenantes de la stratégie de groupes et entreprises du secteur.L’édition 2017 montre que le podium reste inchangé depuis 2016, plaçant ainsi l’équipementier automobile Valeo sur la plus haute marche du podium avecsuivi du groupe Safran, présent dans l’aéronautique, l’espace et la défense, (795). Dans un communiqué, Valeo souligne sa forte volonté et capacité « à innover et concevoir les nouvelles technologies essentielles au développement de la voiture électrique, autonome et connectée » avecpremière monte.Le duo automobile de tête est le seul à dépasser les 1 000 demandes, creusant ainsi l’écart avec toutes les autres entreprises. Rappelons qu’en 2016, aucun acteur industriel n’avait atteint cette barre symbolique. Dans le top 10, nous retrouvons également Renault (voir tableau ci-dessous).

Si l’on va plus loin dans le classement général des 50 premiers déposants de brevets, l’automobile est bien représenté avec R.Bosch (11e) qui a fait 193 demandes, Continental (16e) avec 140 demandes, Faurecia et ses 100 demandes (21e), ou encore Total avec 79 dépôts (22e).

Même si tous les secteurs industriels français d’importance sont présents dans ce palmarès, l’automobile est de loin de le déposant principal devant la cosmétique, l’aéronautique ou encore les télécommunications.L’électronique/électricité suit avec une représentation à 26% du total des dossiers.