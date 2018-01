Pont Automobiles reprend Mazda à Tours

Depuis janvier 2018, le groupe Passion Automobiles (Sogesa) , dirigé par Yannick Etter, représente Mazda à Nancy. Il a repris l'affaire Nasa Automobiles qui était détenue depuis fin 2016 par Toys Motors (groupe Chabot). Avec cette reprise, le groupe alsacien pose un premier pied en Meurthe-et-Moselle (54).Passion Automobiles renforce également son partenariat avec la marque nippone qu'il distribue déjà à Dijon et Besançon. En 2016, ces deux affaires avaient représenté un volume de 92 véhicules pour un chiffre d’affaires de 2,7 millions d’euros. L'opérateur ouvrira en juin 2018 un quatrième point de vente à Epinal. Pour accompagner ces développements, il a créé la société Passion Automobiles Kodo, dédiée à Mazda.En 2017,A Tours, le constructeur nous informe que Martin Bourgoin, qui distribue la marque Ford (société Pont Automobiles), a repris en janvier le panneau Mazda suite au rachat du fonds de commerce d’Emmanuel Guerinault. La marque est actuellement représentée dans une installation provisoire. Une fois les travaux de mise aux normes terminés, Mazda disposera d’un site exclusif pour la vente et l’après-vente.A fin 2017, Mazda dénombrait, dont 88 sites principaux et 16 secondaires.. L’an passé, le groupe Gonguet a été le premier distributeur de la marque avec 480 unités commercialisées, via ses sites de Valence, Annecy, Annemasse et Chambéry.Mazda a écoulé