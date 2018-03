Un an après la division du groupe Paul Kroely, qui a donné lieu à la naissance de l'entité Grand Est Automobiles, dirigée par Franck Viallet, le dirigeant alsacien est en passe de renforcer sa position dans le département du Haut-Rhin.« L'opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif par la société Paul Kroely Animation de la totalité des titres composant le capital social de la société Gagare Dietrich, société exploitant dans le domaine de la distribution automobile des concessions Mercedes, Smart, Jeep et Mitsubishi dans le Haut-Rhin », énonce ainsi l’Autorité de la concurrence.Fondée par Joseph Dietrich il y a plus de 50 ans, l’entité familiale opère dans le département via deux points de ventes situés à Colmar (Jeep et Mitsubishi) et Ingersheim (Mercedes-Benz et Smart).Le groupe Paul Kroely Automobiles est déjà présent dans le Haut-Rhin avec une concession Mercedes-Benz à Mulhouse (VP et VI). Au total, l’opérateur dénombre 21 points de vente répartis en Alsace et en Lorraine.