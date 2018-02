Un chiffre d'affaires multiplié par plus que deux en cinq ans !

Fidèle à sa tradition de riches animations, pour accompagner le lancement du BMW X2, la concession toulousaine du groupe Pelras proposera deux expositions à ses clients et prospects. D'une part, elle ouvrira pour la première fois les portes de sa collection, riche de modèles BMW bien entendu, mais aussi d’autres véhicules de prestige « qui racontent l’histoire de l’automobile et en rappellent les grandes heures ».D'autre part, une exposition sera dédiée à Michel Vaillant et les nombreux admirateurs de Jean Graton pourront profiter d’une collection de planches inédites mettant en scène le mythique pilote. Parallèlement, un jeu concours sera organisé et les heureux élus pourront remporter un tirage Michel Vaillant Art Strips. Un BMW X2 aux couleurs de Michel Vaillant sera aussi placé au cœur de la concession durant la durée de l’opération, à savoir du 1er au 10 mars.L’an dernier, BMW Pelras, installé à Toulouse depuis 35 ans, a été élu meilleur concessionnaire BMW parmi 4 400 distributeurs européens. Dirigée depuis 2012 par, la concession toulousaine a connu en 5 ans une croissance très significative, faisant passer son chiffre d’affaires de 43 à 115 millions d’euros et son effectif de 49 à 97 collaborateurs. Distributeur des marques BMW, Mini et Alpina, Pelras livre chaque mois plus de 250 véhicules, neufs et occasions. En 2017, la rénovation des showrooms BMW et Mini, ainsi que le réaménagement global des surfaces SAV, ont été menés à bien, pour un investissement de l’ordre de 3 millions d’euros. « En 2018, Pelras Toulouse souhaite réaffirmer sa position de leader régional et développer de nouveaux marchés parmi lesquels celui des véhicules électriques, à travers la gamme BMWi, ou encore la vente de véhicules d’exception articulée autour de la marque Pelras Legend », indique Grégory Corbière, directeur général associé, par voie de communiqué.