Que ce soit Pendragon ou Penske, les deux principaux groupes de distribution du Royaume-Uni ont décidé d’investir fortement en faveur du véhicule d’occasion. Dix mois seulement après avoir racheté la société CarShop , l’américain Penske Automotive annonce l’acquisition de l’enseigne de supermarchés The Car People. Fondée en 2000, celle-ci possède quatre points de vente implantés à Wakefield, Sheffield, Manchester et Warrington, spécialisés dans la vente de véhicules d’occasion « de haute qualité et à des prix fixes, afin de proposer une expérience d'achat transparente pour les clients ».Cette opération devrait se concrétiser au premier trimestre de 2018. La société Car People commercialise environet devrait générer un chiffre d'affaires de l’ordre de 300 millions de dollars (255 millions d’euros).Le groupe Penske Automotive est le plus gros distributeur automobile en Europe. En 2016, il avait représenté un chiffre d’affaires ded’euros en commercialisant-Retrouvez en cliquant sur ce lien l'article consacré au top 50 des groupes de distribution en Europe en 2016