" Les stylistes ont insufflé un design identitaire et intemporel à ce Lion monumental, avec des surfaces fluides et sculptées. Ses dimensions spectaculaires accentuent le caractère solide, puissant et immuable du Lion. Sa posture, debout, avançant avec détermination mais sans agressivité, est un gage de sérénité et de confiance en l’avenir " a déclaré Gilles Vidal, directeur du style de Peugeot.

Et si l'on ne parlait pas que de voitures dans un salon automobile pour parler de design? C'est l'idée qu'a eu Peugeot.Pour attirer les projecteur sur lui, le constructeur français exposera un lion de 12,5 mètres de long et haut de 4,8 mètres. Emblème de la marque depuis 160 ans, ce félin de profil marchant sur une flèche a été déposé en 1858. Au départ, il symbolisait les trois qualités des lames de scie Peugeot à l’origine de la marque : souplesse, résistance des dents, et rapidité de coupe. La flèche assoit la notion de rapidité.La sculpture exposée à Genève a été conçue par les designers du Peugeot Design Lab.