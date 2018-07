Organisation d’intérêt collectif, la PFA (Plateforme Automobile) a pour mission de consolider et développer les 4000 entreprises, acteurs industriels de l’automobile et du véhicule industriel en France, afin de les renforcer face à la concurrence internationale et aux exigences réglementaires toujours plus fortes.



Depuis décembre 2017, c'est Luc Chatel qui dirige l'organisation lobbyiste. L'ancien député-maire de Chaumont, ex-porte-parole du gouvernement et anciennement ministre de l'Education Nationale, a notamment acquis une solide connaissance de l'industrie automobile lors de son passage au secrétariat d'Etat à l'industrie entre mars 2008 et juin 2009. Une période durant laquelle il a eu à gérer la crise financière qui touchait alors les grands constructeurs français.



Au cours de l'émission "Face à la presse" organisée par notre partenaire AutoK7, Luc Chatel a été Interrogé par plusieurs titres de presse, dont L'argus, représenté par son directeur général Jean-Pierre Gauthier. Le patron de la PFA n'a éludé aucune question, des nouvelles mobilités à l'avenir du diesel en passant par les risques protectionnistes. Un document à retrouver et visionner sur www.autok7.press