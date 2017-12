Le rachat par Emil Frey n’a pas entamé l’appétit du groupe PGA Motors en France. En effet, alors qu’il s’apprête à reprendre les concessions Renault et Dacia d’Orange et Carpentras, appartenant au groupe Molina (IDM), l’opérateur a notifié son intention de racheter les affaires de Volkswagen, Audi et Volkswagen Utilitaires de Châlons-en-Champagne (51).« L'opération envisagée porte sur la prise de contrôle exclusif par la société PGA Motors d'un groupe cible, constitué d'une société holding Malaptias Finances et de ses trois filiales dont deux immobilières et une opérationnelle : la SAS Marchal Automobiles, exploitant deux concessions à Châlons-en-Champagne, l'une de marque Audi, l'autre de marque Volkswagen », rapporte l’Autorité de la concurrence.Créée en 1972 et dirigée par Daniel et Véronique Malaptias, la société Marchal Automobiles dispose de deux sites implantés à Saint-Martin-sur-le-Pré, au Nord de Châlons-en-Champagne. En 2016, elle a représenté un chiffre d’affaires de 18,4 millions d’euros.En 2016, PGA Motors était le premier distributeur Volkswagen et Audi en France, avec respectivement 11 254 et 10 156 voitures commercialisées. Pour rappel, lors de la cession à Emil Frey, la filiale autrichienne Porsche Holding a conservé dans son giron 44 concessions de PGA Motors représentant les marques du groupe Volkswagen. Elles sont désormais intégrées dans l’entité Volkswagen Group Retail France.