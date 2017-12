Quelques mois après avoir revendu l’affaire Renault-Dacia de La Seyne-sur-Mer (83) à Renault Retail Group, l’entité dirigée par Daniel Molina s’apprête à céder ses points de vente Renault et Dacia d’Orange et Carpentras.« L'opération envisagée porte sur la prise de contrôle exclusif par la société PGA Motors des sociétés SOVA et OSA exploitant des concessions Renault Dacia sur les villes d'Orange et Carpentras », rapporte l’Autorité de la concurrence.Ces concessions ont représenté un chiffre d’affaires de l’ordre de 95 millions d’euros en 2016. Il s’agit des deux dernières affaires représentant les panneaux Renault et Dacia pour le groupe Molina, qui continue de distribuer les marques Fiat, Alfa Romeo et Abarth (Marseille), Nissan (Avignon, Carpentras, Orange et Salon de Provence) ainsi que Mitsubishi (Avignon).Le groupe Molina a vu son chiffre d’affaires fondre de 315M€ en 2015 à 200M€ en 2016. Le repli devrait être tout aussi conséquent cette année. Fin 2015, il avait revendu son affaire Citroën de Marignane à la filiale, avant de céder, l’an passé, ses concession Volkswagen, Lexus et Toyota de Marseille au groupe Leydet