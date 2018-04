Volontiers discret et méthodique, Philippe Geffroy n'est pas un adepte des effets de manche, mais il nourrit cependant de grandes ambitions pour Mazda en France dans une veine traditionnelle - volume et rentabilité -, mais aussi sous l'angle de l'image, la marque cherchant à affirmer un positionnement premium. L'interview est à découvrir dans le numéro 4529 du 12 avril 2018.Le dossier ville consacre six pages à la distribution auto de Caen, avec pour titre "Au pays du véhicule de démonstration". Le contexte : Caen représente un marché toutes marques d'environ 17 000 véhicules, soit plus de la moitié des ventes dans le Calvados. La quasi-totalité des marques, à part celles de luxe, y sont représentées. A découvrir dans l'édition Pro.Dans ce numéro, vous retrouverez également l'événement "Le diesel n'est pas mort, il roule encore !" avec un focus sur les marques les plus diésélisées en France, mais aussi une saga sur le groupe A+ Glass ou encore une enquête sur le recyclage des VHU électriques. Et évidemment toutes nos statistiques !Assurez-vous de ne rien manquer de l'actualité du monde automobile et de bénéficier de toute l'information utile pour votre activité professionnelle.Pour s'abonner à L'argus édition Pro cliquez ici