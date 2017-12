« J’étais venu découvrir la FNA et l’électro-Cox exposée sur le stand Equip Auto, raconte Philippe Gstalder. J’en ai profité pour tenter ma chance en parcourant les stands de tous les partenaires avant de déposer mon bulletin dans l’urne de la FNA, sans vraiment y croire. C’est dans le TGV qui me ramenait en Alsace que la FNA a téléphoné pour m’apprendre l’incroyable nouvelle ! »

Une affaire familiale

Ce qu'a gagné le garagiste alsacien

1 kit de rénovation des optiques de phares et 1 kit de réparation des plastiques (3M)

1 audit d'organisation d'entreprise (Arti-Gest)

1 équipement Eco entretien X822 (Bosch)

1 Pack technique ((Data pannes, Car CD, data codes) + 1Carnet d'entretien digital SELENE (Centarauto/FNA)

1 formation Eco entretien et 1 formation réseaux sociaux (CFPA/FNA)

20 jeux de plaquettes de frein, 10 jeux de disques de frein, 1 Ketos et 1 testeur de liquide de frein (Ferodo/Federal-Mogul)

1 station de recharge, 1 équilibreuse, 1 démonte-pneu et 1 pont élévateur, le tout avec mise en service et contrat de maintenance d’un an (Fog Automotive)

1 outil de dignostic Megamacs 56 (Hella-Gutmann)

1 présentoir FreciousPlus avec 36 filtres habitacle (Mann Filter)

1 borne de recharge électrique (NewMotion)

Le Top 10 en roulements roue et kits de distribution + housses de protection de sièges lavables (NTN-SNR)

1 servante Black Series 8 tiroirs + 248 outils (Sonic Equipment)

1 station Sphereclean + un kit de raccords multimarque nettoyage injection + kit de nettoyage admission universel + tout consommable nettoyant (SphereTec)

1 clim test (Valeo)

« Nous sommes particulièrement heureux d’avoir un réparateur indépendant comme gagnant de notre 5ème édition de l’opération « Gagnez un Garage », s’est félicité Gérard Polo, président de la FNA. Non seulement Philippe Gstalder, son épouse et son fils incarnent parfaitement la qualité et la proximité des entrepreneurs-artisans en conduisant leur entreprise avec succès, mais ils ont aussi décidé de rejoindre les adhérents de la FNA en venant renforcer la structure régionale FNA-Alsace créée en mai 2016, présidée par Christine Gillmann »

C’est un cadeau auquel un garagiste n’ose pas rêver. Philippe Gstalder a gagné le gros lot du jeu-concours « Gagnez un Garage », organisé par la FNA (Fédération Nationale de l’Automobile), avec le soutien d’Equip Auto : un ensemble d’équipements de garage d’une valeur de 48 000 euros.Ce lot lui a été remis le 15 novembre dernier au sein des locaux de la fédération. Philippe Gstalder est gérant du garage Philippe SARL basé à Malmerspach (68550 Alsace).La cérémonie s’est déroulée en présence des partenaires équipementiers de l’opération.Le tirage au sort du samedi 21 octobre l'a désigné parmi le millier de bulletins de participation déposés sur le stand de la FNA durant les 5 jours d’Equip Auto.Ce MRA alsacien de 57 ans sous enseigne Auto Primo est entré initialement dans la filière de l’automobile en devenant contrôleur technique dès l’instauration de cette obligation en France en 1992.Il y a 10 ans, il a décidé de monter son entreprise d’entretien-réparation. Multimarque bien sûr et spécialisé dans l’entretien des Cox et Combi VW, il est en train d’élargir son activité à la carrosserie. Le gros lot de Gagnez un Garage l’aidera à réussir ce nouveau développement !Puisqu’il travaille en famille comme beaucoup d’entrepreneurs-artisans, c’est avec son épouse et son fils qu’il est venu recevoir officiellement son lot au siège de la FNA, en présence des partenaires équipementiers fidèles de l’opération et des permanents et élus de la FNA.La dotation était dense cette année, avec une valeur de plus de 48 000 euros TTC. Elle comprenait :