Après une petite accalmie, la pièce de réemploi commence à refaire parler d’elle. Opisto, plateforme dédiée à la pièce auto d’occasion, et le réseau de réparateurs Assercar, viennent d’annoncer. Ce sont donc 1 725 ateliers qui ont désormais accès à une offre en ligne de PRE, nationale et personnalisée, dont les pièces sont sélectionnées, vérifiées et issues de centres VHU agréés. Via le site opisto.pro.fr, les réparateurs Assercar bénéficieront alors de tout le catalogue de ces fameux centres VHU partenaires, qui mutualisent leur stock via un logiciel de gestion. Cet espace de vente promet une livraison entre 48 et 72h maximum, des photos et références prix constructeurs à l’appui et autres services.A lire, Opisto informatise, mutualise et distribue la pièce de réemploi « Le groupe ASSERCAR nous a fait confiance, ainsi qu’à nos partenaires, pour répondre à leurs conditions d’éligibilité et diffuser un contenu qualitatif auprès de leurs réparateurs. Avec ce partenariat, les centres VHU ont l’opportunité de toucher un plus grand nombre de professionnels de la réparation automobile, les MRA peuvent répondre favorablement aux conditions de l’amendement 798, et la PRE tient une nouvelle occasion de se démocratiser », conclut Laurent Assis-Arantes, cofondateur et dirigeant de SACEO (société mère d’Opisto).