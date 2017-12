Une dynamique de croissance

Le monde de la distribution automobile vient de perdre une grande figure : Pierre Aratto, l'homme qui a créé le groupe Eden Auto, est décédé dans la nuit du 11 au 12 décembre 2017, à l’âge de 83 ans.En une quarantaine d'années, cet entrepreneur avait bâti un véritable empire dans la distribution automobile.Pierre Aratto démarre sa carrière en tant que mécanicien dans la succursale Renault de Lyon avant de grimper les échelons pour devenir directeur du site de Montbéliard. En 1978, il rachète la concession Renault de Muret avant de faire de même avec la concession Renault de Pau, aujourd'hui encore dans le giron du groupe.Les acquisitions se multiplient ensuite pour atteindre 38 concessions automobiles à travers le grand Sud-Ouest, et une dizaine de marques de constructeurs (Renault, Nissan, BMW, Suzuki, Chevrolet, Kia, Mini, Dacia, Lexus, Toyota).En quatre décennies, Eden Auto, en quatre décennies, est devenue le 17ème plus grand distributeur automobile de France (selon le classement par le chiffre d’affaires établi par L’argus).Le groupe qui emploie aujourd'hui plus de 1 200 salariés et dont le chiffre d’affaires était de 513 millions d’euros en 2016.Une branche hôtelière du groupe avait été créée en 1993 pour diversifier les activités de la holding familiale.Toute l’équipe de L’argus se joint à la douleur de sa famille et de ses proches.