Une entité "Nouvelles Energies"

La pile à combustible et l'hydrogène seront l'un des avenirs de l'automobile. C'est en tout cas la conviction de l'équipementier français, Plastic Omnium qui a réalisé deux acquisitions stratégiques dans ce domaine.Il a d’une part acquis Swiss Hydrogen, une entreprise suisse basée à Fribourg. Celle-ci est spécialisée dans la conception et la production de solutions de gestion et de contrôle de l’énergie dans les systèmes à piles à combustible dédiés à la mobilité (“balance of plant”).Plastic Omnium a d’autre part, racheté Optimum CPV, une entreprise belge basée à Zonhoven. Cette société est spécialisée dans la conception et la production de réservoirs en composite filamentaire pour le stockage à haute pression de l’hydrogène.Après la création de la société israélienne PO-CellTech en 2016 dans le domaine des piles à combustible et l’entrée du groupe au comité de pilotage de “l’Hydrogen Council”, ces deux acquisitions renforcent le positionnement de Plastic Omnium comme acteur de la propulsion électrique.L’ensemble de ces activités, qui a vocation à être complété dans les mois à venir et qui compte d’ores-et-déjà plus de 130 ingénieurs, sera regroupé dans une nouvelle entité et direction, Plastic Omnium New Energies, au sein de la division Stockage et Propulsion–Plastic Omnium Auto Inergy.