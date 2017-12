Des recrutements dès maintenant

Robots collaboratifs, réalité virtuelle...Plastic Omnium équipe ses usines pour être bien placé dans la course à l'innovation sur le véhicule du futur.Il va ainsi investir 20 millions d'euros pour agrandir son centre de Recherche et Développement mondial pour les pièces et modules de carrosserie ouvert en 2003 à Sainte-Julie, dans l'Ain, près de Lyon.Les travaux commenceront début 2018 pour un achèvement annoncé pour 2020.Le site comprend actuellement des bureaux d'étude, une usine pilote où sont testées, avant lancement en production, toutes les nouvelles pièces développées pour les constructeurs automobiles.Il sera doté de nouveaux moyens en mécatronique, systèmes connectés, réalité virtuelle et robots collaboratifs, pour renforcer la capacité du groupe à répondre aux nouveaux enjeux de la voiture connectée, autonome et plus propre.Les effectifs du site passeront de 550 actuellement à près de 700 personnes et 120 postes seront ouverts au recrutement, dont 30 disponibles immédiatement.L'équipementier a enregistré en 2016 un bénéfice net part du groupe en hausse de 20,8% à 312 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en hausse de 15,9% à 6,93 milliards d'euros.A l'horizon 2020, il prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires de 9,5 milliards d'euros.