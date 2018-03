Plastic Omnium annonce avoir signé le 1er mars 2018 un accord avec le groupe allemand Mahle pour acquérir sa participation de 33,33% dans la co-entreprise HBPO, jusqu'alors détenue à parité par Plastic Omnium, Hella et Mahle-Behr. A l’issue de cette opération, Plastic Omnium détiendra 66,66% de HBPO et Hella 33,33%.HBPO, qui emploie 2 200 personnes, est spécialisé dans le développement, l’assemblage et la logistique des modules bloc-avant automobiles avec près de 20% de parts de marché dans le monde. Avec près de 6 millions de modules bloc-avant livrés par an, le groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros. Son objectif de croissance est élevé puisque le cap des 3 milliards d’euros est annoncé à l’horizon 2021. HBPO s’appuie sur un réseau industriel articulé autour de 26 usines implantées en Amérique, en Europe et en Asie.« Le module bloc-avant est un ensemble complexe à l’avant du véhicule qui, à partir d’une face avant technique, intègre la poutre d’absorption de choc, les systèmes d’éclairage et de refroidissement moteur, les volets actifs de calandre ainsi que les radars et capteurs d’aide à la conduite », précise le groupe dans un communiqué.