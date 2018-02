Le SUV-Crossover-4x4 plaît, le phénomène est loin de ne toucher que la France. L'an dernier, les SUV ont représenté 32,3% des immatriculations de véhicules neufs tandis que leurs immatriculations ont grimpé de 21,9%.Le mois de janvier dernier n'a évidemment pas apporté de grand changement à l'affaire. Mais en calculant marque par marque la pénétration des SUV au sein de leurs ventes totales,. Les calculs ont été réalisés par rapport aux immatriculations globales de véhicules neufs du mois dernier.Les spécialistes du 4x4 ne sont pas nombreux, mais ils existent encore. Ainsi, Jeep, Land Rover et Ssangyong ne distribuent que des véhicules qui ont vocation à rouler hors du bitume. Pas une berline dans leur portefeuille !Elles ont beau être généralistes, bien des marques ont déjà vu les SUV prendre le pas sur le reste de leur gamme : Opel (52,8%), Nissan (69,1%), Suzuki (52,2%), Volvo (51,4%), Mazda (55,3%), Lexus (65,2%), Porsche (53,3%), Jaguar (74,2%), Mitsubishi (92,2%), Maserati (73,8%) et Subaru (83,3%).Cette catégorie regroupe les plus gros distributeurs de véhicules en France, puisqu'on y trouve les trois marques françaises et Volkswagen : Peugeot (47,7%), Renault (25,4%), Citroën (26,7%), Dacia (41,8%), Volkswagen (25,1%), Toyota (30,5%), BMW (38,1%), Audi (49,7%), Kia (28,5%), Mercedes (40,2%), Hyundai (47,8%), Honda (37,1%), Alfa Romeo (34,2%) et Tesla (25%).Elles ne sont plus qu'une minorité désormais : Ford (22,1%), Fiat (19,7%), Skoda (11,7%), Seat (16,3%), Mini (22,4%) et DS (6,5%).Toujours sur le mois de janvier 2018, le top 5 des SUV est le suivant :1), 7338 immatriculations2), 52713), 42985), 41406), 3331