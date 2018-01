Le top management de PGA Motors est en ébullition. L’arrivée de Pierre-Michel Erard, qui avait réalisé l’essentiel de sa carrière dans la galaxie Renault (Sodicam, puis chargé de méthodes forces de vente, chef du service marketing corporate, directeur de programme, directeur général délégué de Sodicam², puis directeur régional, avant de succéder à Philippe Peigney au poste de directeur après-vente France en janvier 2015 et jusqu’à la fin de l’année dernière), a été officialisée en début de semaine.Par ailleurs, on apprend que Vincent Gorce, qui a lui aussi effectué toute sa carrière professionnelle chez Renault jusqu’à présent (Renault Pays-Bas, Renault Retail Group, chef de centre international pièces et accessoires, Renault Samsung Motors, directeur de projet pièces, directeur du business Nissan chez RCI Bank and Services), rejoint PGA Motors en tant que directeur général du groupe.En outre, alors qu'un poste de chargé de mission très focalisé sur la gestion de l’activité VO et la tenue des tableaux de bord et du monitoring pour les managers a été pourvu, d'autres offres d'emploi sont ouvertes au sein du groupe (les annonces sur http://www.autorecrute.com