"Nous sommes très fiers d'avoir trouvé, comme c'est le cas dans chaque pays où nous entrons, un partenaire professionnel et fiable. Les Philippines, et leur énorme potentiel, représentent, pour nous, le 3e pays d'Asie où nous arrivons en l'espace d'un an seulement et nous allons continuer notre marche en avant pour faire de notre enseigne, le leader indépendant incontesté du pneu et de l'entretien auto en Asie," souligne Christophe Rollet, directeur général de Point S Group.

L’Asie est décidément la nouvelle terre d'accueil de Point S. Après l’Inde et la Malaisie , l’enseigne fait un premier pas aux Philippines, par le biais de, spécialiste de la distribution pneumatique sur ce marché.A noter que Les Philippines représentent un archipel de plus de 7 500 îles et 100 millions d’habitants. Quatre autres points de vente devraient également passer sous le giron de Point S pendant l’année 2018. Et le dirigeant prévoit d’atteindre