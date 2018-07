Déjà implanté en Italie via son entité Porsche Inter Auto (11 points de vente à Florence et dans le Nord-est), Porsche Holding Salzburg annonce la signature d’un accord pour l’acquisition du groupe italien Bonaldi. Le rachat, qui reste soumis à l'approbation de l'autorité européenne de la concurrence, devrait être acté en juillet 2018.Fondé il y a 50 ans, ce groupe familial distribue les marques du groupe Volkswagen (VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche et Lamborghini) via huit points de vente situés à Bergame, Treviglio, Lecco, Sondrio et Milan, en Lombardie. Il compte 300 collaborateurs, représente un chiffre d'affaires consolidé de« Dans un marché de plus en plus mondialisé et hautement compétitif, nous avons pris la décision de confier le développement de la société à Porsche Holding pour en assurer sa croissance », ont expliqué Simona Bonaldi et Gianemilio Brusa, PDG de Bonaldi Group.Cette acquisition survient un an après le rachat par Porsche Holding d'un groupe de distribution dans la région de Florence.L’an passé, le groupe avait commercialisé. Avec cette nouvelle opération, il totalisera 19 concessions dans le pays.Implanté dans 27 pays, Porsche Holding Salzburg a commercialisé 1 046 700 véhicules dans le mondes en 2017 (+1,6%), dont 789 800 voitures neuves, et atteint un chiffre d’affaires de 22,4 milliards d’euros (+6,2%).