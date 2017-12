Brigitte Courtehoux au coeur de la mobilité

Grégoire Olivier au secrétariat général













Olivier Bourges à la stratégie

Carlo s Gomes pour redresser la Chine

Patrice Lucas et Xavier Chéreau

Remaniement au sommet. On garde, pour l'essentiel, les mêmes, dans des fonctions nouvelles. C'est ainsi que le Comité exécutif de PSA a été remanié (à compter du 1er février 2018). Cette équipe devra notamment améliorer la performance en Chine (confiée à Carlos Gomes) et reconstruire les fondamentaux d’Opel (avec Olivier Bourges à la stratégie) .entre au Comité exécutif et devient directrice des services de mobilité et de connectivité en remplacement de Grégoire Olivier. Après avoir mis en place de nombreuses initiatives dans la gestion dynamique de la Business Unit dédiée à cette activité, elle développera la " Core Mobility Strategy " du groupe au service de l’ambition exprimée dans le plan Push to Pass.est nommé secrétaire Général. Il succède à Olivier Bourges. Il mettra à profit sa compréhension des enjeux liés à l’évolution rapide de l’industrie automobile.En complément, sa connaissance approfondie de la Chine lui permettra légitimement de centrer son action dans le domaine des affaires publiques en soutien du leader de cette région.Par ailleurs, il conservera dans sa nouvelle mission la responsabilité du Business Lab.devient directeur des programmes et de la stratégie en remplacement de Patrice Lucas.Grâce à son expérience acquise chez Nissan sur le continent américain dans une fonction similaire, il saura prendre en compte l’ensemble des paramètres économiques de l’entreprise, tout en développant la dimensionde prospective stratégique du groupe.Responsable des activités bancaires de PSA, il conserve le pilotage des deux coentreprises de financement des ventes du groupe.est nommé directeur de la région Chine et ASEAN en remplacement de Denis Martin qui a souhaité poursuivre des projets personnels à l’extérieur du groupe. Fort des résultats obtenus en Amérique Latine dans un contexte économique difficile, Carlos Gomes saura mettre à profit son expertise commerciale et managériale pour donner une nouvelle impulsion à cette région aux enjeux stratégiques pour l’entreprise.Après avoir progressé rapidement pendant plusieurs années et écoulé 710.000 voitures en Chine en 2015, PSA a subi un écroulement de ses ventes. De janvier à novembre 2017, le groupe a écoulé 337.000 véhicules sur le premier marché automobile mondial, un recul de 37% par rapport à la même période de l'an dernier.PSA est très loin de ce qui était son objectif affiché: vendre un million d'unités en "Chine et Asie du sud-est" à l'horizon 2018. Comme dans le même temps, ce marché stratégique pour le groupe a enregistré une forte croissance, sa part de marché s'est effondrée.Carlos Gomes aura pour mission d'améliorer la performance en Chine. Il peut se prévaloir d'un bilan flatteur en Amérique latine. "On est passé d'une perte en centaine de millions à un bénéfice en centaines de millions. Carlos Gomes a actionné tous les leviers opérationnels, industriels, commerciaux, réduction des coûts, pour permettre le redressement dans la région".est nommé directeur de la région Amérique Latine en remplacement de Carlos Gomes. Sa parfaite connaissance des leviers de performance de l’entreprise lui permettra de prendre la responsabilité des activités industrielles, R&D et commerciales du groupe sur cette région à fort potentiel de croissance et continuer ainsi d’en améliorer la performance économique., directeur des ressources humaines, se voit confier le pilotage de la transformation de l’entreprise au travers du rattachement de la direction digitale, de la direction immobilière, en complément du comité coûts fixes dont il a la responsabilité.Ayant su positionner la direction des ressources humaines en tant que partenaire stratégique du business, il se voit ainsi confier la responsabilité de leviers majeurs de transformation du groupe.Fort de ces évolutions, le Comité Exécutif poursuivra la mise en œuvre des actions du plan Push to Pass avec force et détermination et répondra aux enjeux futurs.