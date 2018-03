Où en est votre travail d'élaboration du nouveau contrat de distribution d'Audi ?

Les rapports entre les constructeurs et leurs concessionnaires sont en train de changer. Les distributeurs Audi ont reçu une lettre de rupture contractuelle, avec un préavis de deux ans, dans laquelle figure une intention de renouvellement, le 31 mars 2020.Dans le nouveau contrat, de nouvelles règles seront édictées qui visent à prendre en compte les nouveaux modes de distribution, notamment Internet, et l’arrivée des véhicules électriques dans la gamme.Bram Schot, membre du directoire d’Audi, en charge des ventes et du marketing, a rencontré la presse à Ingolstadt, lors de la présentation des résultats financiers du constructeur. Il commente cette démarche dans le cadre de questions-réponses.Du côté du constructeur, comme de celui des distributeurs, nous comprenons que le contrat actuel ne convient plus à notre environnement car il remonte à 2003.Les discussions avec les représentants des réseaux portent sur la mobilité, sur de nouvelles exigences du point de vue des clients, notamment de flottes. En même temps, le contrat doit être une sécurité pour la rentabilité des deux parties.La façon de faire du business en Europe change et s’oriente vers e-mobilité et le digital. Hier, (ndlr : le 14 mars 2018), les négociations étaient très près d'aboutir. C’est très important car la signature du contrat signifie un engagement sur le long terme. Il n’y aura pas de limitation des contrats dans le temps. Chaque concessionnaire actuellement en contrat se verra proposer un nouveau contrat, sauf cas individuels.Il faut que le contrat prenne en compte des situations nouvelles apparues avec l'e-commerce. Par exemple, si un acheteur, une fois qu’il a acquis son véhicule souhaite, trois mois plus tard, ajouter de nouvelles fonctionnalités, des options d’infotainement ou davantage de puissance, il peut les commander via l’application My Audi ou une application de ce genre.Le contrat doit prévoir qui devra être payé pour cela. Le concessionnaire fait les efforts, fait la vente, il doit être payé pour les efforts qu’il aura faits. A l’inverse, si le consommateur ne fait qu’utiliser son application My Audi et qu’il n’y a pas d’intermédiaire, alors faut-il payer un concessionnaire pour cela ?Il faut toujours mesurer ce qui est mesurable. La rentabilité dépend du type de modèle que vous vendez, de votre statut dans le business. Le réseau français a investi récemment, il compte 144 distributeurs et 43 terminaux, il se trouve à une étape précoce du cycle des investissements. De ce fait, il y a beaucoup de dépréciation.Ce sont des éléments qui peuvent expliquer pourquoi leur rentabilité est moindre que dans d’autres pays. Mais il faut prendre beaucoup de précautions quand on compare d’un pays à l’autre, mieux vaut prendre en compte la tendance.J’ai appris qu’au cours des ans, qu’il est dangereux d’apprécier l’état de santé d’un réseau au travers de moyennes. Pour nous, un concessionnaire rentable est un bon concessionnaire car il n’a pas besoin de nous pour prendre ses décisions d’investissements.Nous n’avons pas de projet de marque pour nos véhicules électriques. Le nouveau premium que nous développons ne se fait pas uniquement au travers de l’électrification de nos modèles mais aussi de la connectivité, du véhicule autonome, de la digitalisation. Ces différentes évolutions sont tout aussi importantes que l’électrification de nos gammes. C’est pourquoi nous n’avons pas de raison d’avoir un jour une marque spécifique pour les véhicules électriques.Nous explorons de nombreuses pistes dans le monde de la mobilité et du digital. Le monde change tellement vite. On ne se sait jamais au bout du compte ce qui va aboutir. Ce que vous avez vu à Genève, est à la fois une manière de voir et d’explorer. Mais il ne faut pas espère qu’il volera avant quatre ou cinq ans. Mais nous avons déjà fait beaucoup de travail avec Airbus en discutant de nouvelles technologies et de la façon d'assembler différents matériaux. Ce sont des domaines dans lesquels nous ne connaissions rien auparavant. Le fossé entre ce que vous imaginez et ce que vous réalisez se rétrécit.