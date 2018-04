Point S aussi se prépare à la vague déferlante concernant la réforme du contrôle technique du 20 mai 2018. (Lire tous nos articles ici). Après Rapid Pare-brise, Point S a également souhaité anticiper la réglementation et s’est donc entourée de Flexfuel Energy Development pour deux objectifs : réduire les risques de contre-visites de ses clients et leur proposer une offre de pré-contrôle technique. L’enseigne a donc choisi de référencer les stations Hy-Calamine (équipement de nettoyage moteur par injection d’hydrogène) au sein de tout son réseau français, soit 525 centres.

« Point S a choisi de référencer un équipement de la société Flexfuel Energy Development car nous voulons rester à la pointe des dernières innovations du marché et sa technologie est reconnue par la profession et validée par le ministère des Transports. Ce partenariat s’inscrit dans notre stratégie de garder le cap vers toujours plus de qualité et de professionnalisme », souligne Christophe Rollet, Directeur général de Point S.

De son côté, FlexFuel rappelle l’importance de ce partenariat pour Point S qui va pouvoir se démarquer par cette initiative et creuser son avance sur le marché toujours plus concurrentiel de la réparation et de l’entretien. « Nous sommes enthousiastes à l’idée d’équiper les centres et de créer ainsi un réseau de professionnels formés aux obligations de demain », commente Sébastien Le Pollès, président de FlexFuel Energy Development.