« Dans ce contexte anxiogène, nous voulions éviter les mauvaises surprises à nos clients. Afin qu'ils ne soient pas impactés par l'évolution du contrôle technique, nous avons imaginé un service qui les rassure, leur fasse gagner du temps et leur simplifie la vie. Avec la nouvelle offre, Top Garage gère l'intégralité du parcours en lieu et place du client qui se contente de déposer son véhicule dans l'un de nos 870 garages », commente Vincent Congnet, directeur du réseau.

Les professionnels de l’entretien et de la réparation automobile continuent de peaufiner leur stratégie face au durcissement de la réglementation du contrôle technique . Et c’est au tour de Top Garage de dévoiler sa nouvelle offre de service complète dans le but de prendre en charge le véhicule en amont de l’examen et de le restituer au client après l’obtention de la vignette. En vue d’améliorer le parcours client, le réseau, filiale de Groupauto, réalise un précontrôle technique en s’appuyant sur une liste de points relative aux nouvelles exigences mais, en cas d'anomalie les réparateurs informent les clients des potentiels travaux à réaliser sur leur véhicule.. Le réparateur se chargera d’emmener le véhicule et de le restituer au client.Ce dirigeant rappelle également que Top Garage bénéficie d’un accès privilégié aux pièces neuves ou de réemploi de Groupauto (distributeur de la maison mère Alliance Automotive) afin de procéder directement aux réparations. Un gain économique et temporel certain selon lui. D’ailleurs, pour lancer cette nouvelle offre,et met à disposition de sa clientèle, un véhicule de courtoisie.