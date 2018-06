« Roady et Profil+ sont deux sociétés de chefs d’entreprise indépendants, animés par l’envie de faire évoluer leurs groupes respectifs avec la même gouvernance, le même mode de fonctionnement et la même vision du commerce. La spécificité de Prody est de leur offrir d’être plus compétitives, tout en respectant l’identité propre et les spécificités commerciales de chaque enseigne », déclare Denis Larquier, président de Roady.

Encore un pas pour l’indépendance. Deux réseaux indépendants de l’entretien et de la réparation automobile font front commun et viennent de créer une société commune portant sur les activités de négociation et de référencement de leurs principaux achats marchands. Roady, enseigne de centres-autos et Profil Plus, spécialiste des pneumatiques donnent donc naissance à. Les priorités concernent les pneumatiques en tourisme, camionnette et 4x4 (TC4), et les pièces techniques pour véhicules légers. Et ce, en gardant le contrôle sur leurs politiques commerciales et promotionnelles.Marie-Christine Billaud, présidente de Profil Plus se réjouit également de l’objectif essentiel émanant de ce partenariat, « conclu d’égal à égal », qui est « l’échange de bons procédés » et la préservation de leur indépendance. Rappelons que la coopération avait débuté en juillet 2017 lors de la signature d’un accord sur l’accueil, la réalisation des prestations pneumatiques et l’entretien des flottes grands-comptes et loueurs.Pour les mêmes raisons, Point S et Siligom avait eux aussi uni leurs forces dans la création d’une centrale d’achat, Viasso, en janvier 2017. Aujourd’hui, la société commune compte plus de 670 points de vente, une dizaine d’effectifs dédiée à son développement et a enregistré plus de 64 000 factures aux loueurs.