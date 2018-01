La direction du groupe BodemerAuto vient d'annoncer deux nouvelles promotions internes dans sa plaque du Finistère.



Ainsi, Christophe Rullière devient directeur de la filiale Finistère (29), pour les sites Bodemerauto de Quimper, Concarneau, Châteaulin, Fouesnant, Douarnenez et Pont-l’Abbé. Il a gravi tous les échelons du commerce automobile : vendeur, puis chef des ventes, puis directeur de concession et aujourd'hui, responsable d'une plaque de six sites.



Simultanément, Karl Anton prend la charge de la direction de la concession de Concarneau.



Rappelons que le groupe BodemerAuto, présidé par Alain Daher, apparaît au douzième rang de notre Top 100 des distributeurs (13608 VN et 13552 VO pour un chiffre d'affaires 2016 consolidé de 571 millions d'euros). Le groupe distribue naturellement les marques Renault, Nissan, Dacia, mais aussi Alpine depuis l'automne, sur le site de Rennes, qui propose aussi à la clientèle un espace VO dédié au sportives premium.