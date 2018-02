« Free2Move vise à faciliter la vie et les déplacements de chacun, la solution que nous apportons aux besoins de nos clients rencontre un vrai succès aujourd’hui. Ce n’est que le début car nous poursuivons le déploiement de nouveaux services en Europe et aux Etats-Unis après Seattle en octobre dernier, avec l’objectif que le groupe PSA devienne un acteur majeur des services de mobilité à l’échelle internationale », souligne Brigitte Courtehoux, directrice des services de mobilité et de connectivité du groupe PSA.

Il s’agit de son premier anniversaire et des milliers de personnes auraient pu être invitées ! Un an seulement après le lancement, PSA est fier d’annoncer que, soit aux Etats-Unis et dans 9 pays européens (France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Suède et Autriche,...). Selon le constructeur, cette plateforme qui permet aux usagers des transports d’identifier des services de mobilité à proximité d’eux, est également téléchargeable et accessible dans les deux pays entrants, la Belgique et le Portugal.PSA et son application ont également réussi à rassemblerqui proposent autant de véhicules, que de scooters, vélos ou encore VTC. Certains appartiennent même à des groupes constructeurs :Et parmi tous ces acteurs, cinq start-up de services d’autopartage sont opérés par le groupe à travers des collaborateurs privilégiés. TravelCar Koolicar 350 000 dans l’Hexagone, Emov 160 000 à Madrid, Communato 53 000 (Paris et Canada) et BlueLy/BlueCub 11 000 à Bordeaux et à Lyon.