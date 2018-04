« L’ambition de PSA est de proposer une expérience client différenciée, créatrice de valeur et de liens avec le groupe, ses 5 marques automobiles, Peugeot, Citroën, DS et Opel / Vauxhall et sa marque de mobilité Free2move", explique le groupe dans un communiqué.

"L’enjeu de cette Business Unit, qui va bénéficier des expériences déjà engagées depuis plusieurs années dans le Groupe, est de proposer la meilleure offre au meilleur moment pour satisfaire nos clients et assurer ainsi les meilleures conditions économiques de mise sur le marché des véhicules électrifiés du groupe " a déclaré Linda Jackson, directrice de la marque Citroën, à qui sera rattachée cette BU.

PSA veut se donner les moyens de construire ses gammes électrifiées tout respectant les objectif d'émission de CO2 à partir de 2020.Pour construire une offre de véhicules électriques et hybrides cohérente, le constructeur créé une Business Unit dédiée aux véhicules électrifiés à compter du 1er avril.Le champ d’action de cette entité est mondial. Elle va définir et déployer la stratégie véhicules électrifiés de PSA, ainsi que les offres de mobilité associés.Alexandre Guignard prendra la direction de cette BU. Il s’agit pour lui de développer l’activité véhicules électrifiés, de façon rentable, sur toutes les régions concernées. Mais son objectif est aussi de faciliter l’atteinte des objectifs C02 et autres émissions à partir de 2020. Le groupe entend développer une offre électrifiée sur 100% de sa gamme d’ici 2025, avec une mise en œuvre dès 2019