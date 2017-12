Des moteurs fabriqués chez PSA

Garder le contrôle de la chaîne de valeur

"Cet accord permettra à PSA de contrôler la chaîne de traction électrique", se félicite Patrick Lucas. Nous concevrons aussi les packs de batteries - sauf la chimie. Nous produirons aussi nos réducteurs à Valenciennes".

Nidec avait racheté Leroy-Somer

PSA entend se donner les moyens de fabriquer ses futurs modèles électrifiés. Il vient ainsi de s'associer avec le fabricant japonais Nidec Leroy-Somer dans le domaine des moteurs électriques.Concrètement, les deux partenaires ont signé un accord, le 4 décembre 2017, pour constituer une coentreprise au premier trimestre 2018.Cette société commune à 50-50, destinée à concevoir et produire en France les principaux composants de la chaîne de traction électrique, disposera d’un investissement de départ de 220 millions d’euros.Elle développera une gamme de moteurs électriques destinés aux véhicules full électriques mais aussi aux modèles hybrides classiques et hybrides rechargeables. Ces moteurs équiperont bien sûr en priorité des modèles de PSA (des Peugeot, des Citroën et des DS ainsi que des Opel et Vauxhall) et pourront aussi être livrés à d'autres constructeurs.Mais Opel-Vauxhall n'attendra pas ces moteurs jusqu'en 2022 pour réduire drastiquement ses émissions de CO2. Selon Patrick Patrice Lucas, directeur programme et stratégie chez PSA, "nous avons une solution pour qu'Opel-Vauxhall soit dans les clous en 2021."Le siège et le centre de recherche et développement de cette coentreprise seront installés sur le site de PSA à Carrières-sous-Poissy, dans les Yvelines, près de Paris.Quant à la production pour le marché européen, elle sera localisée sur le site PSA de fabrication de moteurs de Trémery en Moselle. Il s'agira d'assembler des composants achetés à l'extérieur, ou fabriqué par Nidec ou PSA.A terme, la capacité de production prévue sera de l'ordre de 900 000 moteurs par an.Pour le marché asiatique, la décision de l'usine où ces moteurs seront assemblés n'est pas encore prise. Il pourrait s'agir de l'une des deux co-entreprises chinoises de PSA, DPSA (avec Dongfeng) ou CAPSA (avec Changan).La joint-venture emploiera un peu moins d'une centaine d'ingénieurs en France pour la R&D. La production pourrait représenter 400 emplois, selon les volumes. Mais il pourrait s'agir en grande partie de redéploiements au sein du groupe.Le constructeur français va en effet fabriquer des réducteurs, à l'horizon 2019-2020, dans l’usine de mécanique de Valenciennes (UMV).Le groupe japonais Nidec, premier constructeur mondial des moteurs de précision, a conclu en début d'année le rachat du français Leroy-Somer, spécialisé en alternateurs industriels et systèmes d'entraînement et se présente comme le premier fabricant de moteurs électriques en France.Nidec Leroy-Somer emploie 7.200 personnes dans le monde, dont 2.880 en France et dispose d'équipes de R&D en Europe, en Amérique, en Chine et en Inde.L'équipementier japonais vise un chiffre d'affaires de 5,4 à 7,6 milliards d'euros dans le secteur automobile en 2020.Rappelons que PSA prévoit que 80% des véhicules offriront une solution électrifiée d'ici 2023, en incluant les différentes formes de motorisations hybrides ou 100% électriques.