" Nous avons examiné tous les aspects de la communauté d’Atlanta et nous en avons conclu qu’il s’agissait de l'endroit le plus approprié pour nous. Bien que l'environnement général de travail, le niveau de vie et le système universitaire aient joué un rôle important dans notre décision, nos besoins en termes de technologie, d'innovation liée à la mobilité et de culture automobile ont été déterminants pour décider d’Atlanta comme le choix le plus adapté" affirme Larry Dominique, directeur de l’entité Amérique du Nord.

" Le Groupe PSA rejoint une famille qui ne cesse de grandir, une famille de constructeurs automobiles et de fournisseurs qui opèrent ici en Géorgie. Cette annonce est une grande victoire pour notre Etat et une nouvelle preuve de l’attractivité de notre environnement économique et de nos infrastructures", ajoute le Gouverneur Deal lors de sa visite en France fin 2017.

PSA met fin à la rumeur qui circule et décide de la confirmer. En lien avec son retour sur le marché américain , le groupe français vient d’annoncer le lieu de son futur siège social nord-américain.et inaugurera les lieux en février 2018. Une équipe dédiée est déjà effective pour élaborer la stratégie et veillera à sa bonne mise en place.Rappelons que le constructeur français avait annoncé son retour aux Etats-Unis il y a un peu plus d’un an et que,, à savoir la mise en place de services de mobilité , l'intégration des véhicules des marques du groupe puis leur commercialisation. L’entrée progressive du groupe sur le marché américain