Rendre les méthodes de travail plus agiles

Accompagner les enjeux business

"En associant le digital, les nouveaux espaces dynamiques et les nouveaux modes de travail, comme le travail à distance, nous modernisons notre entreprise pour accompagner ses enjeux business, se félicite Xavier Chéreau, directeur des ressources humaines.

Garder en permanence un lien avec son environnement de travail dans sa poche. C'est l'idée que PSA commence à mettre en pratique, avec l'application pour smartphone qu'il vient de lancer.Baptisée Live’in PSA , cette application entend faciliter l’accès à l’information interne et à l’actualité du groupe par tous les salariés, en temps réelSelon le constructeur, 8 300 personnes ont déjà installé cette application depuis Google Play Store ou Apple Store.Le groupe entend ainsi constituer un réseau social au sein de l'entreprise. Son objectif est notamment de générer des méthodes de travail "plus agiles, plus transversales et plus collaboratives".Cette application, qui semble avoir connu quelques difficultés de rodage au départ, permet à chaque salarié de retrouver les informations de son site et de sa direction. Le collaborateur peut ainsi être informé en temps réel des alertes liées à la production.Bien évidemment, il peut retrouver les actualités des marques Peugeot, Citroën et DS (et bientôt Opel).Le constructeur considère que ces méthodes de travail sont, indirectement, bénéfiques pour ses clients, en favorisant une communication rapide et fluide.