Christophe Rauturier va chapeauté le numérique au sein de PSA à partir de ce premier décembre 2017. Officiellement, dans le jargon du constructeur, il prend le titre de Chief Digital Officer (CDO).Né en 1966, il est diplômé de Centrale Paris. Il était auparavant directeur de l'entité de production digitale du groupe (Customer Digital Factory), mise en place à l'occasion du déploiement du plan Push to Pass et dédiée à la réalisation des projets de la transformation digitale du commerce et de la relation client.Il a été également directeur des systèmes d'information du client, des véhicules connectés, des services et pièces, fonction dans laquelle il a accompagné la digitalisation des métiers du commerce.Depuis 1990, date à laquelle il a rejoint PSA, Christophe Rauturier a occupé différentes fonctions au sein de la DSI du groupe dans les domaines de la chaîne d'approvisionnement, , des sociétés de financement, de la R&D automobile et du commerce.Il succède à Brigitte Cantaloube qui a décidé de poursuivre sa carrière à l’extérieur du groupe.