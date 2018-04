a rejoint le Groupe PSA en 1995 et après avoir occupé différentes fonctions dans les projets et programmes moteurs, elle prend la direction des programmes moteurs, plateformes et modules en 2014.A partir du 1er mai, elle sera nommée directrice ASEAN et directrice générale de la coentreprise NAM en Malaisie. Dans cette nouvelle mission, basée à Kuala Lumpur, elle aura en particulier la responsabilité de l’accélération du développement commercial et industriel du groupe dans la région Asie du Sud-Est, conformément à l’objectif annoncé en avril 2016 dans le cadre du plan Push to Pass.Après des accords de fabrication au Vietnam entrés en vigueur en 2017, le groupe PSA concrétise la mise en œuvre de la coentreprise signée en février 2018 par le groupe en Malaisie avec Naza, visant à produire et vendre des véhicules des marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles en Malaisie et dans d’autres marchés de l’ASEAN. NAM accueillera la plateforme EMP2 et doit devenir le hub de PSA dans cette région.Laurence Noël rendra compte à, récemment nommé directeur de la région Chine-Asie du Sud-Est, avec pour mission de redresser les ventes du groupe, qui ont sombré en Chine( -37,4% de véhicules vendus en Chine en 2017 ). La faute à des produits souvent inadaptés, à un réseau défaillant et à des problèmes de management des opérations.