Les constructeurs commencent petit à petit à reprendre position sur un marché qu’ils ont quitté massivement ces dernières années. PSA veut profiter du rebond du marché russe et annonce qu’il produira à partir du premier trimestre 2018 la nouvelle génération des utilitaires Peugeot Expert et Citroën Jumpy dans son usine PCMA Rus, située à Kaluga.« Cette décision s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à tripler les volumes de ventes de véhicules utilitaires légers en dehors de l'Europe et à doubler le résultat au niveau monde d'ici à 2021 », rappelle le groupe, qui annonce un taux de localisation de 50 % du fait du renforcement du partenariat avec les fournisseurs locaux. A titre de comparaison, ce taux se situe à 35 % pour la fabrication de la Citroën C4 et de la Peugeot 408. Ces deux modèles figurent parmi les voitures les plus vendues dans le pays (près de 40 % des ventes de PSA en Russie).« Il est maintenant essentiel d’enrichir les gammes des marques Peugeot et Citroën afin d'amorcer la reprise sur le marché russe. Donc ceci est une première étape. Notre offensive commerciale dans la région consistera également à répondre, dans les mois à venir, aux besoins des PME qui se développent au rythme de la reprise économique, avec les utilitaires de taille moyenne Citroën Space Tourer et Peugeot Traveller, ainsi qu’avec leurs versions véhicules particuliers », explique Christophe Bergerand, vice-président exécutif du groupe PSA et directeur général en Russie, Ukraine, CEI.Le groupe prévoit de produire localement de nouveaux véhicules dans un deuxième temps.