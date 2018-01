Lancée en juin 2016, l a troisième génération des Jumpy et Expert a grandement contribué au succès du segment des fourgons compacts en France en 2017. Sur ce marché, qui a été de loin le plus dynamique l’an passé (+20,1 %), les Peugeot Expert et Citroën Jumpy ont enregistré respectivement des progressions de 68,4 % et 38,2 %. Le Toyota Proace, qui est également fabriqué dans l’usine de Sevelnord, s’est lui aussi distingué : + 57,5 % en 2017. Pour répondre au succès des véhicules utilitaires, ainsi que de leur équivalent sur le marché des ludospaces (Peugeot Traveller et Citroën Spacetourer), PSA a donc décidé d’ajouter une 4e équipe de production et de recruter près de 600 intérimaires d’ici le mois de mai au sein de son site de production d’Hordain (59).L’usine recherche notamment des opérateurs dans la plupart de métiers de la production : fabrication, caristes, maintenanciers, automaticiens, pilotes de systèmes de production… pour des missions essentiellement en intérim pouvant aller jusqu’à 18 mois. Par ailleurs, l’équipe de nuit, mise en place fin septembre 2016 pour une durée prévisionnelle de six mois, a été confirmée.« C’est la performance de ces véhicules en Europe qui nous conduit aujourd’hui à nous adapter, à accompagner cette formidable dynamique commerciale par la création d’une nouvelle équipe de production. C’est une excellente nouvelle pour tous et la récompense d’un travail d’équipe exigeant, fluide, très centré sur l’attente des clients », réagit Patrice Le Guyader, directeur du pôle industriel nord. Près de 70 % des véhicules produits dans l’usine sont commercialisés en Europe, et 30 % des utilitaires sont exportés en dehors du continent.