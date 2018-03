Après la France , l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Italie, la Belgique, l’Autriche et l’Espagne , le Portugal est le huitième pays en Europe à accueillir une concession réunissant les marques Peugeot, Citroën et DS. Ce premier site trimarque a été inauguré à Carnaxide, au coeur d’une zone économique située à l’ouest de Lisbonne.Cet écrin s’étend sur une surface totale de 18000 m, dont 1 750 md’exposition des véhicules neufs, 1 400 mpour les véhicules d’occasion et 4 200 mconsacrés au service après-vente. En 2017, le site de Carnaxide a vendu de, facturé plus de 43 000 heures après-vente, soit un chiffre d'affaires de 31 millions d'euros.Cette ouverture coïncide également avec l’introduction au Portugal du concept de DS Store et le lancement de la DS 7 Crossback.La plaque Ibérique de PSA Retail (Espagne et Portugal) a vendu plus de. Au Portugal,, pour un chiffre d’affaires de