Depuis le 1er janvier 2018, l’entité Go Motor Retailing Limited, le réseau propre de Vauxhall au Royaume-Uni, compte deux nouveaux dirigeants : James Weston, CEO de Peugeot Citroën Retail UK, et Simon Lawrence, directeur financier et stratégie de Peugeot Citroën Retail UK (commercialisé sous la marque Robins & Day et filiale Britannique de PSA Retail).Go Motor Retailing Limited constitue le réseau propre de Vauxhall au Royaume-Uni et couvre les zones du Sud de Londres avec également des implantations dans les Midlands.« Ces nominations sont le signal de l’ouverture d’un nouveau chapitre pour Go, qui a réussi l’intégration de cinq sociétés en cinq ans pour le compte de Vauxhall. Simon Lawrence et James Weston vont apporter toute l’expérience acquise dans la distribution automobile au sein de PSA Retail, la branche distribution du groupe PSA, lequel a récemment pris le contrôle de Vauxhall. Ces nominations s’intègrent également au plan PACE ! lancé par Vauxhall en novembre 2017, pour libérer le potentiel de croissance de la marque au Royaume-Uni et lui bâtir un avenir durable », indique PSA Retail.