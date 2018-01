Bruno Poher, qui a pris les rênes de PSA Retail France en décembre dernier, et Dominique Daguet, directeur plaque ville Bordeaux de PSA Retail, ont inauguré le 11 janvier 2017 la concession trimarque de Bordeaux. Implanté au Bouscat, ce nouvel écrin représente les marques Peugeot, Citroën et DS via trois showrooms répondant à la « dernière identité ». 19 mois de travaux et 10 millions d’euros d’investissement ont nécessaires pour bâtir cet écrin de 10 000 m2, qui se dresse sur un terrain de 33 000 m2.

PSA Retail prévoit de vendre en année pleine 9 000 véhicules, dont 5000 VN et 4000 VO, et de facturer plus de 100 000 heures d’après-vente, pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 163 millions d’euros.

Le maillage de PSA Retail autour de Bordeaux s’articule autour des sites du Bouscat au nord de Bordeaux, de Lormont (nord-est), Mérignac (ouest), Pessac (Sud-Ouest) et de Villenave-d’Ornon (Sud). Avec l’ouverture prochaine d’un salon DS à Mérignac, la filiale sera représentée en région Bordelaise par un réseau de sept sites et de quatorze adresses commerciales. Son dispositif régional est complété par la plaque pièces de rechange de Cestas, qui couvre la région bordelaise.

PSA Retail s’appuie à ce jour sur 32 concessions trimarques en France. En 2018, des sites vont ouvrir leurs portes à Marseille-Michelet, Lyon-Ecully et Mougins.