"C’est une excellente nouvelle pour le site de Rennes et une grande fierté pour ses salariés", s'est réjouie Thérèse Joder, directrice de l’usine de Rennes.

Pourquoi aussi peu de CDI?

"On ne peut que se réjouir d'une annonce d'embauche. Mais avec dix CDI, ça ne répond pas aux besoins d'amélioration des conditions de travail. PSA retrouve une bonne santé financière, il n'y a aucune raison de maintenir autant de précarité", a estimé Mickaël Gallais, secrétaire de la CGT du site de Rennes.

Le site va en effet recruter 350 personnes pour faire face au succès de ses SUV Citroën C5 Aircross et Peugeot 5008. Signe de l'incertitude des temps, seulement 10 seront en CDI.Une quatrième équipe de production va ainsi être mise en place sur le site à partir de décembre 2018, ce qui nécessite l'embauche d'agents de fabrication, caristes, maintenanciers, mécaniciens auto et chefs d'équipes.Cette nouvelle équipe travaillera selon un régime dit VSD - Vendredi, Samedi, Dimanche – dont les modalités seront discutées avec les organisations syndicales.Nadine Cormier, secrétaire de FO, a salué "une dynamique de l'emploi, de la production, avec une usine qui va tourner énormément", tout en jugeant elle aussi insuffisant le nombre d'embauches en CDI.Cette annonce s'explique par la montée en cadence du nouveau SUV Citroën C5 Aircross, qui sera proposé au public à compter de fin 2018, ainsi que par le succès commercial du SUV Peugeot 5008, vendu à plus de 90.000 exemplaires depuis son lancement en 2017.Le site de La Janais, près de Rennes, où sont déjà produits la 5008, la C5 Air Cross et la Citroën E-Mehari, emploie environ 2.200 personnes et 800 intérimaires.