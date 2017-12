2 500 logements à construire

PSA a cédé la majeure partie du terrain d'Aulnay à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France. C’est la première étape d'une vaste opération d'aménagement qui doit voir un nouveau quartier s'élever en lieu et place des chaînes de montage.Il s'agit de 107 hectares qui restaient du site d'Aulnay. Près de 75 hectares avaient déjà été cédés à la Société du Grand Paris et à la foncière industrielle Segro.Aux termes de l'accord, l'EPF d'Ile-de-France rachètera le terrain pour 105 millions d'euros, mais n'a pas vocation à conserver cette participation, qui sera revendue "à prix coûtant" à des acteurs privés.Sur les 75 hectares déjà cédés, 1.100 emplois devraient être créés à terme, dans la maintenance, avec l'implantation du centre d'exploitation des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express (futur métro automatique), et dans la logistique, avec l'arrivée prévue de Carrefour Online et de Chronopost, selon des estimations fournies par la ville d'Aulnay.Quant aux 107 hectares restants, "un nouveau quartier comportant un maximum de 2.500 logements pourrait voir le jour"a indiqué Bruno Beschizza, le maire (LR) d'Aulnay-sous-Bois. Ce dernier s'est dit soucieux cependant de ne pas répéter les "erreurs du passé" en construisant "une cité-dortoir".