Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Le groupe PSA veut doubler d'ici 2021 les ventes de Peugeot au Mexique, son quatrième marché en Amérique latine, qu'il considère comme stratégique.Le Mexique est le seul de ses quatre principaux marchés latino-américains, avec l'Argentine, le Brésil et le Chili, où PSA affiche des ambitions de développement.Peugeot espère terminer l'année avec environ 9 000 véhicules vendus au Mexique (soit 0,6% du marché), il vise les 1% en 2021. Il va s'appuyer sur son SUV 3008, un de ses véhicules actuellement les plus vendus dans le monde, et sur deux autres SUV qui seront lancés au cours du premier trimestre de 2018.A la différence de General Motors ou Volkswagen, PSA n'assemble pas de véhicules au Mexique et ne prévoit pas d'ouvrir une usine d'assemblage dans ce pays. Ce qui limite considérablement le potentiel de croissance dans le pays.Le groupe possède actuellement trois sites de production en Amérique latine: un au Brésil et deux en Argentine, deux pays qui appartiennent à la même zone économique, le Mercosur.