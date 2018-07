Carlab Studio : une solution automatisée pour une prise de vue de VO en un temps record.

Le Carlab Studio est un studio photo pour voitures spécialement étudié pour prendre rapidement en photo des véhicules et avec un résultat de qualité professionnelle. Le studio est notamment équipé d’un plateau tournant motorisé et d’une cabine photo avec un éclairage professionnel, le tout étant automatisé, de la prise de vue à la mise en ligne grâce à la suite logicielle Carlab 360.

Plus d'information sur Carlab Studio via http://carlab.fr/page/774/studios-carlab









Carlab Apps : une solution dédiée à la prise de vue mobile.

L'idéal pour vos photos de détails réalisées directement avec votre smartphone ou votre tablette. Laissez-vous guider pour prendre chaque angle de vue souhaité et le tour est joué.

Plus d'information sur Carlab Apps via http://carlab.fr/page/829/carlab-apps





Carlab Box : un concept inédit 2 en 1, à la fois studio photo pour voitures et espace de préparation de véhicules.

Grâce à ses dimensions idéales (8,50m x 5m x 3,25m de hauteur) et à ses portes amovibles, le Carlab Box est modulable et s’intégrera sans difficulté dans vos locaux, et ce avec un encombrement minimum, tout en conservant la qualité photo leader de Carlab. Le Carlab Box est tout particulièrement adapté pour une production à partir de 300 VO/an.

Plus d'information sur Carlab Box via http://carlab.fr/page/776/carlab-box

Carlab, c'est une équipe à votre service, du montage du studio à la maintenance et à la mise à jour des logiciels. C'est aussi un laboratoire de R&D, toujours soucieux de vous proposer mieux.

Pour toute autre information, visitez notre site http://www.carlab.fr